Avrebbe ferito ventenne con un taglierino, arrestata

Lo afferma il coordinatore del Comitato tecnico scientifico che non esclude richiami su richiami. Intanto prosegue il terrorismo mediatico e governativo sulla campagna vaccinale. La prima è totalmente fallita, visto che i sieri genici sperimentali oltre a mietere vittime e danni collaterali, non proteggono da nulla ma danno solo un falso senso di sicurezza ai vaccinati che contagiano più dei non vaccinati e finiscono pure in terapia intensiva