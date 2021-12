Due mezzi in fiamme nel cosentino, indagini sulle cause

Un incendio ha completamente distrutto due automezzi (un furgone e una Volkswagen Lupo) e ha seriamente danneggiato un fabbricato posto nelle vicinanze di dove erano parcheggiati i due mezzi.

Sull’incendio, divampato intorno alle 2 della notte scorsa in via Francesco Cilea, in pieno centro di Trebisacce, indagano i carabinieri della compagnia di Cassano che, al momento, non escludono alcuna pista nemmeno quella dolosa.

Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco di Castrovillari.