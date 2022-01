Maltratta l’ex moglie, arrestato un 35enne

Un uomo di 35 anni, di Trebisacce, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Cassano, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Castrovillari su richiesta della locale Procura. L’uomo dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia.

Il trentacinquenne, già destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, applicatagli a seguito dei fatti denunciati dalla ex moglie nel luglio 2020, era tornato a vivere nell’appartamento della donna, trentenne, con tutta probabilità nel tentativo di riprendere la convivenza nonostante il provvedimento a suo carico.

Il tentativo, però, sarebbe fallito in quanto l’uomo avrebbe continuato ad assumere atteggiamenti aggressivi e violenti nei confronti dell’ex coniuge al punto da spingere la donna a sporgere una nuova denuncia nei giorni scorsi.