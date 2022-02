Presunte molestie al liceo, i carabinieri acquisiscono documenti

Per l'inchiesta sulle presunte irregolarità nei finanziamenti a Open. Tra gli indagati per i quali è stato chiesto il processo ci sono anche Maria Elena Boschi, Luca Lotti, l'ex presidente di Open Alberto Bianchi e l'imprenditore Marco Carrai. L'ex premier si difende e denuncia i magistrati: "Sono cascati male, se c'è uno che non si tira indietro sono io. Basta buonismo, ora reagisco"