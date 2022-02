Sbanda con l’auto e finisce sugli alberi, muore un 24enne

Un ventiquattrenne, E.C., è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte Praia a Mare. Il fatto è accaduto in via Roma, nel centro della cittadina tirrenica in provincia di Cosenza.

Il ragazzo alla guida di un’Alfa Romeo Giulietta, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell’auto che è sbandata andandosi ad incastrate tra due alberi al lato della carreggiata, come mostra la foto.

Sul posto è intervenuta una squadra di pompieri per estrarre il ventiquattrenne dall’abitacolo che è stato stato trasportato in ospedale. Il ragazzo è purtroppo deceduto a causa delle ferite e dei traumi riportati.