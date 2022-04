Comunali, in Calabria si voterà il 12 giugno. Catanzaro ente più popoloso

Si voterà il 12 giugno per le elezioni comunali, con l’eventuale turno di ballottaggio fissato

per il 26 dello stesso mese. Lo ha anticipato, su twitter, il deputato del Pd Stefano Ceccanti, riferendo che la decisione è stata presa dal Consiglio dei Ministri nel corso della riunione

svoltasi stamattina.

Ceccanti ha anche comunicato che nella stessa data del 12 giugno si voterà per i referendum sulla giustizia. In Calabria i Comuni interessati dal voto amministrativo sono 75. Il più importante è Catanzaro, con i suoi oltre 89 mila abitanti, unico capoluogo di provincia in cui si andrà alle

urne. Seguono Acri (21.458 abitanti), Palmi (18.721) e Paola (16.416).

Tra i centri più popolosi in cui si voterà ci sono, inoltre, Bagnara Calabra, che ha 10.622 abitanti, e Pizzo, che ne ha 8.885. (Ansa)