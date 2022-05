Maltratta la ex convivente, divieto di avvicinamento per giovane

Personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di misura coercitiva che dispone il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex convivente a carico di un ventunenne cosentino, pregiudicato con innumerevoli precedenti penali per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento è stato emesso dal GIP presso il Tribunale Ordinario di Cosenza a seguito di una attività investigativa condotta dagli uomini della 3^ Sezione Reati contro la persona, reati sessuali e reati in pregiudizio di minori della Squadra Mobile, finalizzata a cristallizzare la condotta del soggetto che poneva in essere reiteratamente comportamenti offensivi e violenti nei confronti della donna dovuti sia all’assunzione di sostanze stupefacenti, nonché per mera gelosia, aggredendo la stessa anche nel periodo in cui la stessa era incinta.

Per come ricostruito dagli investigatori, la cui attività è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Cosenza, l’indagato ha posto in essere i suoi comportamenti aggressivi con progressiva accentuazione, così da offendere il decoro e la dignità della compagna, ponendola in uno stato di sofferenza morale e psichica tale da rendere la sua vita impossibile e da indurre la donna, temendo per la sua incolumità, a trovare rifugio presso la madre.

L’esecuzione del suddetto provvedimento impone all’indagato a non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla donna, disponendo altresì che i rapporti con il figlio, nato dalla relazione con la parte offesa, saranno garantiti tramite i servizi sociali.