Tir si ribalta sulla 106, morto il conducente

Incidente mortale sulla statale 106, nel territorio del comune di Trebisacce, in provincia di Cosenza.

Coinvolto nel sinistro un’autoarticolato che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo ribaltandosi fuori strada sotto un ponte.

Deceduto il conducente del mezzo pesante. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Cosenza, distaccamento di Castrovillari che con volontari dei pompieri hanno utilizzato un’Autogrù per rimuovere il Tir e recuperare la salma dello sfortunato autista, rimasta incastrata nell’abitacolo.

Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza e la gestione della circolazione. Al momento il transito sul tratto di strada interessato dal sinistro è su unica corsia.