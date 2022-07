Duplice omicidio nei primi anni 2000, 4 arresti

I Carabinieri del Raggruppamento operativo speciale (Ros) e del Comando provinciale di Cosenza hanno dato esecuzione, a Roma e Cosenza, ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice del Tribunale di Catanzaro, su richiesta del Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, nei confronti di 4 indagati, sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine al concorso, rispettivamente, nell’omicidio di Luciano Martello, (commesso a Fuscaldo il 12 luglio 2003) e di Antonio Maiorano (commesso a Paola il 21 Luglio 2004), quest’ultimo scambiato per la vittima predestinata, reale obiettivo dell’azione omicidiaria.

La misura cautelare è intervenuta a seguito degli approfondimenti investigativi condotti nel solco di precedenti procedimenti penali aventi ad oggetto, fra l’altro, gli stessi fatti omicidiari, maturati nel contesto degli equilibri tra cosche di ‘ndrangheta, all’epoca operanti nel territorio Paolano, e contestati nei confronti di altri imputati, per i quali sono intervenute, a suo tempo, sentenze definitive, rispettivamente, di condanna e di assoluzione. Degli indagati, al momento, non sono state rese note le generalità.