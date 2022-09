Fece da “palo” durante una rapina in banca, arrestato

Un uomo di 35 anni, è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile di aver svolto le funzioni di “palo” in una rapina compiuta lo scorso 23 giugno, ai danni della filiale della BCC di via Panebianco a Cosenza.

All’uomo, originario di Corigliano Rossano, con precedenti di polizia, è stato rintracciato a Parma. Gli viene contestato il reato di concorso in rapina a mano a armata.

L’arresto è stato fatto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Cosenza, su richiesta della Procura.

Il trentacinquenne, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe fatto da “palo”, pronto a garantirne la fuga, all’autore materiale della rapina, un 29enne di Corigliano-Calabro, pure lui con precedenti, che, in precedenza aveva accompagnato in auto sul posto. Il rapinatore, in quella circostanza, venne arrestato in flagranza.