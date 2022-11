Terremoto di magnitudo 5.1 a Scalea, nel Cosentino

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata alle 22:42 del 31 ottobre 2022 al largo della costa tirrenica cosentina, in linea d’area tra Scalea e Praia a Mare, in provincia di Cosenza.

Il sisma, secondo i dati dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), è stato localizzato in mare ad alta profondità, circa 280 km.

Il sisma è stato avvertito in tutta la Calabria come in altre regioni, come Basilicata, Puglia e Sicilia. Non si segnalano per il momento danni a cose o persone. Nelle aree prossime all’epicentro molta gente è scesa in strada in preda al panico.