Si è insediato il nuovo Questore di Cosenza, Michele Maria Spina

Si è insediato il nuovo questore della provincia di Cosenza, Michele Maria Spina. Napoletano, 62 anni, il dirigente della Polizia di Stato arriva da Latina. Il suo obiettivo è quello di “elevare la sicurezza sostanziale, ma anche quella percepita”, ha detto nel corso di una conferenza stampa.

“Tra un anno andrò in pensione – ha spiegato – ma non è un periodo breve e possono succedere tante cose. Un anno è un tempo giusto per ben seminare e contemporaneamente dare risposte. Sarà dunque per me un anno intenso”.

“Quella di Cosenza – ha aggiunto – è una provincia grande, con una storia criminale nota. Il nostro lavoro deve mirare al recupero degli spazi occupati dalla malavita. Il nostro compito è di liberare questi spazi e restituirli alla società civile”.

“Dedicherò la mia attenzione anche ad un’attività di prevenzione nelle scuole perché i giovani, purtroppo, sono affascinati dal male e da alcune figure televisive che lo incarnano e che i ragazzi tentano di scimmiottare”.

“Il nostro obiettivo, allora, deve essere quello di fare capire loro che delinquere non paga”, ha concluso il neo questore Michele Maria Spina, affermando come nelle prossime ore incontrerà i vertici dell’Arma dei Carabinieri cosentini e della Guardia di finanza per avviare una “reciproca collaborazione”.