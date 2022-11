Maltempo: allerta gialla in Calabria, domenica si prevedono temporali

"Perché ho visto la scena ed è caduto come un salame. Però che bel cazzotto". A scriverlo in un messaggio, la sera stessa dell'aggressione, è la 17enne arrestata ieri con la madre per concorso anomalo in tentato omicidio nell'ambito delle indagini sull'aggressione di Davide Ferrerio, ora in coma irreversibile. Gip: "La madre ha istigato l'autore"