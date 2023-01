Controlli straordinari a Cassano, scoperti circa 400 grammi di droga

Indagini ad ampio raggio per scoprire rete di protezioni che coinvolge livelli più in alto. Le condizioni di salute del boss, malato di tumore al colon con metastasi "sono compatibili con il carcere", dicono gli inquirenti. Matteo Messina Denaro è stato bloccato in strada, nei pressi di un ingresso secondario della clinica. Il capomafia non ha opposto resistenza agli specialisti di Ros e Gis