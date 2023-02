Incendio distrugge casa nel Cosentino, nessun ferito. Abitazione inagibile

Questa mattina i Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza, sono intervenuti

nella frazione Basso La Motta nel comune di Mendicino, centro alle porte del capoluogo, per domare le fiamme divampate all’interno di una appartamento delle case popolari.

Le fiamme hanno danneggiato interamente l’abitazione per cui è stata dichiarata inagibile. Fortunatamente l’inquilino non era in casa al momento dell’incendio.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero all’intero stabile. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Mendicino.