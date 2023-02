Cattura Edgardo Greco, l’ascesa criminale e la fuga in Francia sotto falso nome

L'ormai ex superlatitante cosentino arrestato a Sant'Etienne è in carcere in attesa dell'estradizione in Italia. Aveva un documento falso ma poi ha ammesso: "Sono l'uomo che state cercando"

Aveva una identità falsa Edgardo Greco, il super latitante catturato dalla Polizia francese e dai Carabinieri di Cosenza a Sant’Etienne, in Francia. Sulla testa dell’uomo pende una condanna all’ergastolo rimediata per il duplice omicidio dei fratelli Stefano e Giuseppe Bartolomeo, avvenuto a Cosenza nel lontano 1991 nell’ambito della faida mafiosa tra i clan “Perna – Pranno”, di cui egli faceva parte, e la cosca “Pino – Sena”.

La sua falsa identità era di tale Paolo Dimitrio, uno sconosciuto che forse neanche esiste (sul punto sono in corso indagini, ndr), ma che gli ha permesso – si pensa almeno dal 2014 -, di stanziarsi in Francia dove dapprima ha gestito un locale italiano per poi trovare lavoro, qualche anno fa, come pizzaiolo presso un altro ristorante, “l’Agorà”, sempre a Sant’Etienne, città ad una cinquantina di chilometri da Lione e ad un centinaio da Ginevra, in Svizzera.

All’atto dell’irruzione dei carabinieri nel locale Greco ha fatto finta di non essere il ricercato, mostrando il documento falso, ma poi messo alle strette dai militari cosentini e dalla polizia francese ha ammesso: “Si, sono Edgardo Greco”.

Le indagini serrate e sottotraccia che hanno portato al suo arresto sono state condotte dai Carabinieri del comando provinciale di Cosenza guidato dal colonnello Agatino Saverio Spoto e dal Nucleo operativo diretto dal tenente colonnello Dario Pini, sotto il coordinamento dalla Dda di Catanzaro a capo della quale c’è il procuratore Nicola Gratteri.

Attività certosina, quella dei carabinieri bruzi, che ha permesso di rintracciare il superlatitante in Francia e che in fase di esecuzione si sono avvalsi, appunto, del supporto della Polizia francese e dal pool di investigatori dell’unità catturandi (Fast) italiana e francese e dell’unità I-Can dello Scip del Ministero dell’Interno.

Nato 63 anni fa a Belvedere Marittimo, centro dell’alto Tirreno cosentino, Edgardo Greco ha mosso da giovane i primi passi nella criminalità organizzata cosentina, dove si è fatto subito notare per la sua spregiudicatezza, partecipando a tutte le attività illecite di quell’epoca, compiendo in concorso con altri, estorsioni, rapine, omicidi e tentati.

Insomma un uomo che trent’anni fa faceva paura soltanto citare il suo nome, in quanto organico al gruppo criminale guidato da Franchino Perna e da Mario Pranno, contrapposti all’epoca al clan di Franco Pino, oggi pentito, a sua volta federato al gruppo di Tonino Sena, “padrino” vecchio stampo ammazzato il 12 maggio del 2000 a Castrolibero, in un agguato sempre nell’ambito della faida scaturita per l’egemonia mafiosa sul territorio.

La condanna all’ergastolo a Edgardo Greco gli è stata comminata perché nel gennaio del 1991 avrebbe preso parte, insieme ad altri, alla spedizione mortale consumata ai danni dei fratelli Stefano e Giuseppe Bartolomeo, trucidati a colpi di spranga, all’interno di una pescheria all’epoca dei fatti nella disponibilità dei fratelli Mario Pranno e suo fratello Pasquale.

I cadaveri dei due fratelli Bartolomeo non furono mai ritrovati. Secondo il racconto di alcuni pentiti i corpi furono seppelliti in Sila e poi dissotterati e sciolti nell’acido. Si sospetta che fu proprio Greco a far sparire per sempre i cadaveri.

Greco è ritenuto anche l’autore del tentato omicidio ai danni di Emiliano Mosciaro, considerato associato alla cosca avversaria, avvenuto nel luglio del ’91.

Indagini sono ora in corso per accertare la rete di protezione e di supporto di cui ha goduto Greco in oltre sedici anni di latitanza, iniziata il 2006.

Come da prassi, l’ormai ex latitante è in custodia cautelare in un carcere francese in attesa della richiesta di estradizione che avanzeranno a stretto giro le autorità italiane. Una volta estradato dovrebbe essere condotto in un carcere italiano di massima sicurezza, probabilmente in regime di 41bis.