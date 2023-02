Incidente sulla statale 106 a Corigliano, sei feriti

E’ di sei feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la statale 106 Jonica, nel territorio comunale di Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza.

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto quattro mezzi e il ferimento di sei persone. Il tratto di strada interessato – informa Anas – è stato chiuso in entrambe le direzioni

Sul posto è presente il personale delle Forze dell’ordine e di Anas, impegnati nei rilievi del caso e nella gestione della viabilità, allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.