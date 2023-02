Torna il maltempo in Calabria, neve, vento e temperature sotto zero

Forte ondata di maltempo in Calabria con neve e temperature in picchiata in tutta la regione. Sulle principali località di montagna è tornato a nevicare mentre la colonnina di mercurio è scesa abbondantemente sotto lo zero. Si segnalano, in particolare, i -9 gradi di Silvana Mansio e i meno 7 circa di Camigliatello nella Sila cosentina. A Cosenza e hinterland sabato e domenica e anche lunedì c’è stato bel tempo ma con freddo e forti venti di tramontana.

Anche nella zona catanzarese dell’altipiano si sono toccate punte fino a -5/6 nei Villaggi Mancuso e Racise. Segnalate forti raffiche di tramontana con alberi sradicati e rami finiti sulla carreggiata.

Nel crotonese, oltre alle zone montane dove il clima si è mantenuto su livelli molto rigidi, i fiocchi di neve hanno fatto la loro comparsa anche su molti centri dell’interno mentre sono

state imbiancate le spiagge della città di Crotone e di Isola Capo Rizzuto.

A Catanzaro, nei quartieri della zona nord, la colonnina di mercurio ha segnalato -1 gradi con fiocchi sparsi. A Reggio Calabria, nella giornata di ieri, è stato chiuso al traffico veicolare e pedonale per il forte vento il Lungomare Falcomatà. Impedito ai pedoni anche il transito su Corso Matteotti, e l’accesso alla villa comunale.

Le autorità raccomandano prudenza. Le arterie silane potrebbero essere ricoperte di neve e ghiaccio.