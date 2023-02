Insegue e molesta l’ex moglie a bordo di un’auto, divieto di avvicinamento

Nella serata del 20 febbraio scorso, agenti della Squadra Volanti della Questura di Cosenza, hanno arrestato un 42enne cosentino per presunti maltrattamenti nei confronti dell’ex coniuge.

Ad allertare la Polizia era stata la stessa donna che al termine di una lite sarebbe stata inseguita con l’autovettura dall’ex marito e, temendo per la propria incolumità, ha chiesto l’intervento immediato dei poliziotti.

All’arrivo della Volante l’uomo avrebbe cercato di aprire lo sportello dell’auto della donna, per cui è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa di giudizio per direttissima.

Su richiesta della Procura di Cosenza, alla persona arrestata è stata poi alleggerita la misura, trasformata in un divieto di avvicinamento alla ex moglie.