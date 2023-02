Autocisterna carica di gasolio si ribalta sulla 106, ferito il conducente

Un autocisterna che trasportava gasolio, tra motrice e rimorchio, si è ribaltata, per cause in corso di verifiche, sulla statale 106 all’altezza di contrada Balano, nel territorio di Rossano. L’incidente, che sembrerebbe autonomo, si è verificato nel primo pomeriggio.

Ferito il conducente che è riuscito comunque ad abbandonare autonomamente l’abitacolo dell’automezzo allontanandosi in zona sicura.

A seguito delle perdite che le cisterne presentavano, il tratto di strada è stato chiuso al transito, sino al termine delle operazioni di soccorso.

Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Rossano, con il supporto dell’autogrù.

Per il prosieguo dell’intervento è stato inviato – dalla sala operativa della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco Calabria -, il nucleo specializzato dei pompieri di Catanzaro che si occupa dei travasi di prodotti chimici, carburanti e liquidi infiammabili. La zona è stata messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, per prestare le cure al conducente ferito, e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.