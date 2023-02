Incidente stradale sulla statale 106 nel cosentino, sei feriti

Un incidente stradale si è verificato sulla statale 106 Jonica all’altezza di Villapiana, in provincia di Cosenza.

A scontrarsi tra loro, per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante e due autovetture. Nell’impatto sono rimaste ferite sei persone, secondo quanto reso noto dall’Anas. Nessuno di questi sarebbe grave.

Il tratto è stato momentaneamente interrotto e deviato sulla strada provinciale 263. Sul posto sono intervenuti le squadre Anas per la gestione del traffico e consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile, nonché le forze dell’ordine per i rilievi di rito.