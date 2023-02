Incidente stradale sulla statale 18 a Scalea, muore un giovane

Un giovane di 24 anni, di cui non sono note le generalità, è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 18 sull’alto Tirreno cosentino.

La vittima si trovava nei pressi di Scalea, quando per cause in corso di accertamento, si è ribaltato con la sua auto dopo essersi scontrato con un’altra vettura.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.