Molesta e palpeggia una ragazza, senegalese arrestato dai carabinieri

Violenza sessuale. Questa l’accusa con la quale i Carabinieri della Compagnia di Crotone hanno arrestato un cittadino senegalese senza fissa dimora, N.M., nei pressi della stazione ferroviaria della città pitagorica.

Nella mattinata del 27 marzo, i militari in servizio perlustrativo nel centro abitato di Crotone, sono stati attirati dalle urla di una giovane ragazza, la quale pochi istanti prima era stata affiancata dall’immigrato che, approfittando della sua distrazione, la stringeva a sé, palpeggiandole il fondo schiena, cercando poi di scappare.

I carabinieri, quindi, sono riusciti prontamente a bloccarlo poco distante dal luogo dove si sarebbe verificata la vicenda e, accompagnato in caserma si è scoperto che l’uomo non fosse nuovo a reati simili: difatti, si era già reso responsabile di medesime condotte, in altri territori, per le quali era stato denunciato – in stato di libertà – nel 2022.

L’indagato, riconosciuto dalla donna, è stato arrestato e successivamente condotto in carcere in attesa del giudizio per direttissima. Giudizio che si è tenuto ieri pomeriggio, all’esito del quale il giudice del Tribunale di Crotone ha convalidato l’arresto e lo ha condannato ad un anno e 4 mesi di reclusione, pena sospesa.