Maltempo nel Cosentino, crolla un viadotto sul Fiume Trionto

A causa delle piogge incessanti il viadotto inaugurato pochi anni fa è crollato nella parte centrale. Un video riprende il cedimento in diretta. Ecco il ponte come era prima

1 di 8

A causa delle piogge incessanti e della piena del fiume Trionto è crollata una parte del viadotto “Ortiano 2”, lungo la strada statale 177 direzione “di Longobucco”, nel territorio silano del comune omonimo, in provincia di Cosenza.

Il crollo della campata centrale non ha provocato conseguenze per le persone grazie al fatto che l’Anas, nel primo pomeriggio di oggi, aveva provveduto, in via precauzionale, ad interdire il transito di mezzi leggeri e pesanti lungo tutta la statale. Sull’arteria a causa dela forte ondata di maltempo si sono anche registrate anche frane.

Il viadotto, lungo 200 metri, era stato aperto al traffico nel 2016 dalla Regione Calabria e l’Anas ne aveva acquisito la gestione nel 2019. Le cause del crollo sono in corso di accertamento da parte dei tecnici di Anas, fa sapere la stessa società.

L’ambientalista Angelo Bonelli, dei Verdi, dopo il crollo ha postato un video su fb che mostra le immagini del cedimento.

“Poche ore fa il ponte sul fiume Trionto in Calabria – commenta Bonelli – è crollato a causa del maltempo. Matteo Salvini vuole sperperare 15 mld di € per realizzare un’opera inutile e dannosa come il ponte sullo stretto di Messina, mentre l’Italia affonda e i ponti crollano. Questa politica è un crimine contro l’ambiente e i soldi degli italiani! Vergogna”.