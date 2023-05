Omicidio a Cassano, i killer hanno sparato da finestra sbagliando persona

Non ha aperto la porta di casa, che tra l’altro era blindata, ma le hanno sparato attraverso una finestra. È stata uccisa così ieri sera a Sibari di Cassano allo Ionio, Antonella Lopardo, moglie di Salvatore Maritato, presunto esponente della cosca Forastefano della ‘ndrangheta e reale obiettivo dell’agguato. Lo riporta l’Ansa.

Gli assassini, armati di un kalashnikov e di una pistola, hanno sparato nel momento in cui hanno intravisto un’ombra profilarsi da dietro una tenda attraverso una finestra. E ritenendo che si trattasse di quella di Maritato, che, tra l’altro, si trovava nella stessa stanza, hanno aperto il fuoco. A complicare la situazione, poi, è stata l’oscurità che regnava nella zona.

E’ da escludere, tra l’altro, che gli assassini abbiano sparato sapendo che i colpi avrebbero raggiunto e ucciso Antonella Lopardo. Da qui l’ipotesi fondata che i due assassini volessero uccidere in realtà Salvatore Maritato. Un’azione di cui gli investigatori stanno esaminando attentamente movente e dinamica. Anche perché la personalità criminale di Salvatore Maritato, non particolarmente spiccata, non giustificherebbe, secondo quanto é emerso dalle prime indagini, un’azione omicida così eclatante.