Maltempo, chiusa e poi riaperta la statale 18 invasa dal fango a Cetraro

Una colata di fango ha interessato la statale 18 rendendo impraticabile in entrambe le direzioni la circolazione sul tratto in corrispondenza della galleria “La Testa”, che è stata invasa da acqua, fango e detriti, a Cetraro, nel cosentino.

Sul posto è intervenuta l’Anas con propri mezzi e con una ditta di pronto intervento per la pulizia della carreggiata per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Il traffico è stato dirottato sulla viabilità locale con segnalazioni in loco e disagi agli utenti.

Secondo il sindaco di Cetraro Ermanno Cennamo, presente sul posto per un sopralluogo con i tecnici Anas, la statale 18 potrebbe essere riaperta al traffico prima di sera, mentre personale incaricato dal comune ha operato per ripristinare la funzionalità del canale prossimo alla galleria dal quale è tracimato gran parte del materiale finito sulla carreggiata.

Il sindaco ha inoltre riferito che la forte pioggia di questa mattina ha colpito altri punti del territorio comunale: il sottopasso ferroviario di via Sotto Castello è rimasto allagato per diverse ore e una conduttura idrica è stata divelta dalla piena del fiume Aron, provocando carenza idrica in alcune zone della Marina.

Infine si sono registrate infiltrazioni di acqua in alcuni edifici scolastici. “Considerando l’allerta gialla per domani valuto una eventuale ordinanza di chiusura delle scuole”, ha commentato Cennamo.

La statale 18 è stata riaperta dopo qualche ora di lavoro da parte delle squadre dell’Anas.