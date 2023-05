Spara a finestra di una casa nel Centro storico cosentino, in manette

Un 59enne di Cosenza, con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri della locale Compagnia – Stazione Cosenza Centro -, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice presso il Tribunale di Cosenza, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

L’uomo è ritenuto responsabile di danneggiamento mediante esplosione di un colpo d’arma da fuoco contro la finestra della camera da letto di un’abitazione del centro storico di Cosenza, commesso nella notte del 2 maggio 2023.

Sono in corso ulteriori indagini per accertare il movente dell’atto intimidatorio. L’indagato, di cui non sono state rese note le generalità, è attualmente detenuto presso la casa circondariale di Cosenza, a disposizione della locale autorità giudiziaria.