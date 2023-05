Ponte crollato sulla Sila-Mare, il ministro Salvini incontra i sindaci Russo e Pirillo

Incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti tra il Vicepremier e ministro Matteo Salvini ed i sindaci di Longobucco, Giovanni Pirillo, e di Mirto Crosia, Tonino Russo. Lo riferisce un comunicato del Ministero.

“È stata l’occasione, alla presenza in videocollegamento dell’ad di Anas, Aldo Isi, e di tecnici del Mit – si afferma nella nota – per fare il punto della situazione dopo il crollo del ponte del 3 maggio scorso. Anas manderà un proprio delegato direttamente da Roma in Calabria per velocizzare gli approfondimenti”.

“A margine – è detto ancora nel comunicato – è stato fatto anche un aggiornamento sul “Progetto Pinqua” da 98 milioni di euro per Lamezia Terme, con una chiamata con l’assessore comunale Francesco Stella, presente anche il deputato Domenico Furgiuele”.