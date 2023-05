Incidente stradale nel Cosentino, muore una donna. Quattro i feriti

Una donna è morta e quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di lunedì sulla strada statale 660, in contrada Timpone Morte, nel territorio del comune di Acri, in provincia di Cosenza.

Due le vetture coinvolte, una Mercedes E270 ed una Nissan Qashqai. Le due auto per cause in corso di accertamento si sarebbero scontrate frontalmente tra loro.

Ad avere la peggio una donna che viaggiava a bordo della Mercedes. Della vittima al momento non si conoscono le generalità. I vigili del fuoco del distaccamento di Rende, intervenuti sul posto, hanno estrapolato i feriti dalle lamiere affidandoli ai sanitari del 118 che dopo le prime cure ne hanno disposto il trasferimento all’ospedale di Cosenza. Sul posto i carabinieri di Acri per i rilievi di rito, la Polizia municipale e personale dell’Anas.