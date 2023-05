Playout Serie B, Cosenza-Brescia 1-0. In rete Nasti e i Lupi accarezzano la salvezza

1 di 4

Il Cosenza batte 1-0 il Brescia nella gara d’andata dei playout di Serie B, giocata ieri sera allo stadio Marulla. In rete per i calabresi Nasti al 70′. Dopo un batti e ribatti sotto porta spunta il centroavanti che di testa incorna la palla che supera di poco la linea di porta. L’arbitro assegna grazie al Goal Line Technology e i 15 mila tifosi rossoblù impazzano di gioia. Partita nervosa con le due squadre che, soprattutto nel primo tempo, hanno fatto attenzione a non scoprirsi.

Nella ripresa il Cosenza è apparso più determinato ed è passato appunto in vantaggio con il calciatore in prestito dal Milan. Le rondinelle hanno reagito con forza ma non sono riuscite a trovare il pareggio, fermate da alcuni ottimi interventi del portiere Micai e da una traversa. Il ritorno è in programma il 1 giugno a Brescia. Chi perde la sfida nel corso delle due gare retrocede in serie C.

Il tabellino della partita:

COSENZA: Micai, Brescianini, Rigione, D’Urso (38′ st Vaisanen), D’Orazio, Meroni, Nasti, Martino, Marras (15′ pt Zilli, 38′ st Finotto), Florenzi, Voca (27′ st Calò)

A disposizione: Marson, Rispoli, Kornvig, Praszelik, Venturi, La Vardera, Arioli, Cortinovis

Allenatore: Viali

BRESCIA: Andrenacci, Karacic, Huard (25′ st Adorni), Rodriguez, Aye (20′ st Bianchi), Mangraviti, Cistana, Labojko (20′ st Van De Looi), Bjorkengren (34′ st Olzer), Bisoli, Listowski (34′ st Adryan)

A disposizione: Lezzerini, Ndoj, Adryan, Niemeijer, Scavone

Allenatore: Gastaldello

ARBITRO: Sig. Aureliano Gianluca di Bologna ASSISTENTI: Sig. Imperiale Davide di Genova, Sig. Baccini Giovanni di Conegliano IV UFFICIALE: Sig. Volpi Manuele di Arezzo VAR: Sig. Nasca Luigi di Bari AVAR: Sig. Sozza Simone di Milano

MARCATORI: 25′ st Nasti (C)

NOTE: Spettatori presenti: 14201 Incasso: 64208€ Ammoniti: 35′ pt Labojko (B), 42′ pt Huard (B), 45+3′ pt Voca (C); 17′ st Karacic (B), 31′ st Van De Looi (B), 43′ st D’Orazio (C) Espulsioni: Recupero: 3′ pt; 5′ st.