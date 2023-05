Sopralluogo sui torrenti di Corigliano-Rossano. Stasi: “Interventi di pulitura”

Nella mattinata di oggi il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, insieme al direttore di Calabria verde, Giuseppe Oliva, ha effettuato una serie di sopralluoghi lungo i torrenti Colagnati, Celadi, Crati e San Mauro dopo le intense precipitazioni delle ultime settimane con lo scopo di proseguire il percorso di mitigazione del rischio idrogeologico.

“Grazie alla convenzione con Calabria Verde – ha affermato il sindaco Stasi – si stanno realizzando interventi importanti di pulitura che contribuiscono alla sicurezza della città. Interventi forse invisibili ma, lo assicuro, importanti”.

“Le prossime priorità – ha spiegato – sono il San Mauro, che era un torrente e oggi è una foresta, ed il ripristino di alcune opere sui torrenti in cui si è registrata la piena alcuni mesi fa. L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per parlare della manutenzione dell’argine destro del Crati, condividendo l’esigenza di trovare gli strumenti per garantirne la manutenzione sistematica, senza la quale il Crati resta una bomba ad orologeria. Una bomba che evidentemente va disinnescata, andando oltre i grovigli normativi e con la collaborazione tra tutte le istituzioni”.

“I rischi di quest’epoca, caratterizzata da fenomeni climatici imprevedibili – ha detto ancora il primo cittadino di Corigliano Rossano – non si possono azzerare totalmente, ma l’attenzione dell’Amministrazione su questo tema è stata e resta costante”.