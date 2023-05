Al posto di blocco fugge ma inseguito dà poi documenti falsi, arrestato

Ha eluso un posto di blocco della Polizia ma una volta fermato ha fornito pure false generalità. Protagonista un 45enne cosentino, con precedenti, che ieri è stato arrestato dagli agenti della Questura cosentina per resistenza a pubblico ufficiale e falsa attestazione a pubblico ufficiale.

L’uomo lunedì ha cercato di eludere un posto di controllo accelerando improvvisamente a bordo di un autoveicolo. Il fuggitivo, dopo un inseguimento per le vie cittadine è stato raggiunto dalla Volante e fatto scendere dal veicolo per l’identificazione. L’uomo ha poi cercato di fornire false generalità ai poliziotti. Dopo accurati controlli, è stato però identificato compiutamente. Il quarantacinquenne è quindi finito in manette.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Cosenza l’uomo è stato posto ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.