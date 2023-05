Cede un muro di contenimento, muore un operaio nel Cosentino

1 di 2

Un operaio di 39 anni, di cui non si conoscono al momento le generalità, è morto stamane in un incidente sul lavoro a Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza.

L’uomo, per cause in corso di accertamento, in un cantiere, stava eseguendo dei lavori su un muro di contenimento, quando all’improvviso parte della parete è crollata investendolo e uccidendolo sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi sull’incidente, i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari che dopo l’autorizzazione del pm di turno hanno proceduto al recupero della salma. Al momento il cantiere è stato posto sotto sequestro.