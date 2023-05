Studenti cadono in acqua mentre fanno rafting nel Fiume Lao, dispersa una ragazza

E' successo nel territorio di Laino Borgo, nel Cosentino. Attivato il sistema di ricerche. Altri tre giovani sono caduti in acqua e sono stati recuperati. Il gruppo di studenti reggini, in tutto una quarantina, hanno tra i 16 e i 17 anni. I giovani, al momento, sono tutti in sicurezza in una zona impervia e saranno evacuati tramite un sentiero. Mobilitati elicotteri