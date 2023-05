Purtroppo non ce l’ha fatta Denise Galatà, la ragazza caduta nel fiume Lao

Purtroppo non ce l’ha fatta Denise Galatà, la ragazza diciottenne che nel primo pomeriggio di ieri è caduta nelle acque del fiume Lao dopo che il gommone su cui faceva rafting si è rovesciato.

Il corpo senza vita della giovane reggina è stato rinvenuto nella tarda mattinata di oggi, dopo incessanti ricerche. Non si conoscono ancora i dettagli del ritrovamento, ma dalle immagini pare che la sfortunata ragazza fosse impigliata tra i grossi massi che sono adagiati nel letto del fiume. I sommozzatori dei vigili del fuoco si sono adoperati per recuperare il corpo di Denise, recupero avvenuto in una zona molto impervia e con non poche difficoltà, come mostra il video.

Sarà l’autopsia a stabilire adesso le cause esatte e l’ora del decesso. Con l’esame autoptico sarà accertato se la ragazza è morta per annegamento, per ipotermia o altre cause, come per esempio un trauma. La procura di Castrovillari, che ha già aperto una inchiesta, a questo punto rubricherà l’indagine per omicidio colposo.