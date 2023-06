Playout Serie B, grande attesa per Brescia Cosenza. I Lupi in vantaggio per 1-0

Grande attesa per la gara di ritorno tra Brescia e Cosenza valevole per i playout di serie B. La gara di andata al Marulla è stata incamerata dai Lupi per 1-0 con una rete del solito e bravo Nasti.

Stasera a Brescia ci sarà il verdetto finale. Se i calabresi riusciranno a tenere testa e mantenere il risultato dell’andata resta in serie B (basta un pari con qualsiasi punteggio o la vittoria). Se dovessero vincere le “rondinelle” con lo stesso risultato si andrà ai supplementari oppure ai rigori. Se invece malauguratamente il Cosenza dovesse perdere con un risultato minimo di 2-0 la squadra di Viali è condannata alla retrocessione in C, col Brescia in salvo. Sono circa un migliaio i tifosi cosentini al seguito della squadra del cuore a Brescia. Allo stadio Rigamonti l’inizio della gara è alle 20:30.

I Lupi si trovano già in Lombardia con mister Viali che ha convocato la rosa rossoblù. A disposizione del mister ci sono:

Portieri

1. Micai

12. Lai

77. Marson

Difensori

3. Rispoli

5. Rigione

11. D’Orazio

13. Meroni

15. Vaisanen

23. Venturi

27. Martino

33. La Vardera

Centrocampisti

4. Brescianini

6. Calò

7. Kornvig

17. Praszelik

34. Florenzi

42. Voca

67. Prestianni

72. Cortinovis

Attaccanti

10. D’Urso

16. Finotto

20. Nasti

32. Marras

40. Zilli

48. Arioli