Violenta lite tra connazionali in centro a Cosenza, un ferito e un arresto

Violenta lite ieri su Viale Mancini a Cosenza. Due cittadini bulgari si sono scontrati a suon di cazzotti, con uno di loro che ha avuto la peggio e ha rimediato una trentina di giorni di prognosi per delle gravi ferite riportate.

La vittima, secondo quanto appreso aveva raggiunto in bici il suo connazionale in un parcheggio abusivo. Da una parola all’altra si è venuti alle mani, con l’aggressore che lo ha preso pugni, scaraventatogli la due ruote addosso.

E’ stata la vittima, trovata sanguinante al capo, a indicare ai poliziotti della Questura di Cosenza, in servizio di perlustrazione in città, la direzione di fuga dell’aggressore. A stretto giro gli agenti lo hanno rintracciato e arrestato per lesioni aggravate. L’uomo aveva già un Daspo urbano.