Scontro tra un’auto e un mezzo Anas nella galleria “Crocetta”, 3 feriti

Un incidente stradale si è verificato nella galleria “Crocetta”, sulla statale 107 “Paola-Crotone”, nel cosentino. Il bilancio è di tre persone ferite.

Per cause in corso di accertamento, a scontrarsi all’interno del lungo tunnel, sono stati un veicolo e un mezzo dell’Anas.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il 118 e le Forze dell’ordine per i rilievi del caso. La circolazione è stata interrotta il tempo necessario per i rilievi e per la rimozione dei mezzi incidentati. Poi è stata riaperta.