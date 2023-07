Donna insospettabile sorpresa con 5 kg di droga nascosta in box da campeggio, arrestata

Una donna incensurata, insospettabile, è stata arrestata dalla Polizia di Stato a Cosenza perché durante una perquisizione è stata sorpresa con un ingente quantitativo di droga nascosta in borsa frigo da campeggio.

Nel corso della perquisizione, eseguita ieri mattina dagli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti dell’Ufficio prevenzione crimine, con l’ausilio di un cane antidroga, effettuata presso il domicilio della donna, una casalinga attempata, è stata rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente che, ad esito del narcotest effettuato dalla Polizia scientifica, è risultata essere Hashish per un peso complessivo di quasi 5 kg.

La droga era ben nascosta all’interno di un frigo-box da campeggio rinvenuto all’interno di un ripostiglio dell’abitazione, custodita in una busta in cellophane trasparente e suddivisa in un totale di 50 panetti.

Il cane antidroga “Digos” dell’unità cinofila di Vibo Valentia, dopo aver fatto accesso nel condominio, non ha mostrato alcun tentennamento ed ha puntato con insistenza la porta di quell’appartamento, abitato da una coppia di due insospettabili anziani. Una volta aperto, il “segugio poliziotto” sì è fiondato verso il ripostiglio dell’abitazione, indicando ai “colleghi” il posto dove “cercare”. Lì la scoperta degli agenti dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, che avrebbe letteralmente inondato di droga le piazze di spaccio del capoluogo bruzio e dell’hinterland cosentino.