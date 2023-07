Incidente stradale nel Cosentino, un morto e 8 feriti

È di un morto e otto feriti, tra cui un bambino, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla statale 18, nel territorio del comune di Tortora, il provincia di Cosenza.

Per cause in corso di accertamento a scontrarsi tra loro sono stati tre veicoli, una Fiat Tipo, una Renault Megane ed una Hyundai.

La vittima è una donna di cui non si conoscono al momento le generalità. Degli otto feriti ci sarebbe una persona in gravi condizioni: estratta dalle lamiere dai Vigili del fuoco di Scalea è stata affidata ai sanitari intervenuti con più ambulanze e l’elisoccorso.

Sul posto anche la Polizia stradale per i rilievi del sinistro. La SS18 è rimasta chiusa al transito nel tratto interessato in ambedue i sensi di marcia sino al termine delle operazioni di soccorso.