Scontro frontale tra un Tir e un mezzo della Croce Rossa, 5 feriti, di cui uno grave

E’ di cinque feriti di cui uno grave, il bilancio di un’incidente stradale avvenuto sulla statale 18, in località “La Tonnara” di Amantea (Cosenza), nel rettilineo reso obbligatorio dopo la chiusura per lavori della Galleria di Coreca.

A scontrarsi frontalmente, per cause di in corso di accertamento, un mezzo pesante e una Fiat Punto della Croce Rossa Italiana. Ad avere la peggio i cinque volontari del comitato CRI di Paola, di cui 4 ritenuti mediamente gravi trasportati all’ospedale di Paola con più ambulanze mentre il quinto è stato estratto dalle lamiere accartocciate e trasferito all’ospedale di Catanzaro con l’elisoccorso.

Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco di Paola e Lamezia Terme nonché, il 118 e i carabinieri per i rilievi del caso. La statale 18 nella zona interessata dal sinistro è rimasta chiusa al transito in entrambe le direzioni sino al termine delle operazioni di soccorso. La chiusura ha provocato non pochi disagi agli automobilisti costretti in coda sotto il forte caldo.