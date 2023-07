Incidente stradale sulla statale 106, un morto e un ferito grave

Un incidente stradale è avvenuto stamane sulla statale 106, nel territorio di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Il bilancio è di un morto e un ferito grave.

Ad essere coinvolti un mezzo pesante ed un furgone che per cause in corso di verifica si sono scontrati tra loro.

Sul posto sono giunti la Polizia stradale per i rilievi, il 118, il personale dell’Anas e i Vigili del fuoco del distaccamento della città jonica. L’arteria è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni sino al termine delle operazioni di soccorso e ripristino della viabilità. Si sono registrate code per chilometri.