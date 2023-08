Controlli della Polizia a Cosenza, trovate armi, munizioni e droga: un arresto

L'ex premier: "La strategia sin qui perseguita in ambito Nato basata su continue forniture militari all’Ucraina e sulla logica dell’escalation, non ha determinato la sconfitta militare russa. Tutt’altro. Non c’è stata nessuna sconfitta dell’esercito russo a Bakhmut, non c’è stato nessuno sfaldamento dei suoi comparti militari e paramilitari, non c’è stato nessun ripiegamento sotto la controffensiva ucraina"