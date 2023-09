Serie B, Brescia batte Cosenza per 1-0

Esordio in Serie B per il Brescia che dopo il ripescaggio dalla C ha incrociato in questa quarta giornata il Cosenza. Al Rigamonti, a porte chiuse, inizia il campionato delle Rondinelle che vincono 1-0 sui calabresi grazie alla rete al 53′ di Birkir Bjarnason: Gran sponda in area di Fogliata per l’inserimento del centrocampista, piatto e Micai viene battuto. E’ la seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Caserta.

BRESCIA (4-3-1-2) Lezzerini, Dickmann, Papetti, Cistana, Mangraviti, Bisoli, Ndoj (56′ Olzer), Fogliata (86′ Besaggio), Bjarnason, Bianchi, Moncini (56′ Borrelli). A disp.: Andrenacci, Riviera, Maccherini, Nuamah, Adorni, Ferro. All. Gastaldello.

COSENZA: Micai; Rispoli, Sgarbi, Meroni, D’Orazio; Zuccon, Calò (84′ Viviani); Marras (54′ Canotto), Voca (84′ Fontanarosa) , Arioli (66′ Crespi), Tutino (84′ Zilli). A disp. : Marson, Venturi, Occhiuto, Praszelik. All. : Fabio Caserta.

ARBITRO: Fabio Maresca della Sezione di Napoli , assistenti: Valerio Colarossi di Roma 2 ed Edoardo Raspollini di Livorno, Quarto ufficiale: Stefano Milone di Taurianova, Var: Pairetto di Pinerolo, Avar: Tremolada

Risultato: 1-0

Marcatori: 53′ Bjarnason,