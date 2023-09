Serie B, tonfo in casa del Cosenza: Gioca bene ma perde 1-2 contro la Cremonese

Dopo il grande successo fuori casa contro il Palermo, il Cosenza rimedia un’altra pesantissima sconfitta al Marulla. Questa volta a strappare tre punti ai Lupi è stata la Cremonese che si è aggiudicata la gara per 1-2.

Dopo un primo tempo a reti inviolate, al 61′ della ripresa sblocca la partita Collocolo. A stretto giro una prodezza di Mazzocchi porta la partita in parità. Al 79′ è Cola a riportare in vantaggio i grigiorossi.

Non proprio male la prestazione dei Lupi, soprattutto nel primo tempo. Al 5′ c’è il primo angolo del match, lo battono i padroni di casa dalla destra. Calò mette in mezzo ma la difesa della Cremonese allontana. Arriva allora Cimino dai 22 metri e prova la botta nell’angolino basso, ma Sarr risponde presente con un grande intervento plastico. All’ottavo minuto due buoni occasioni per gli ospiti che si fanno pericolosi con Coda. Replica il Cosenza con belle prestazioni di Canotto, Marras e Tutino che costruiscono bene ma, vuoi anche per sfortuna, non concludono nello specchio avversario.

Occasioni da una parte e dall’altra con le due squadre attente a non prendere gol. Occasione d’oro per gli undici di Caserta al 40′. Il Cosenza parte da un lancio lungo a cercare un esterno. Tutino parte alle spalle della linea difensiva della Cremonese ma, a tu per tu con Sarr dentro l’area piccola, smorza il sinistro centrando in pieno il palo. Tutino scatenato nel recupero del pt: il numero nove salta due avversari, entra in area ma trova l’uscita bassa perentoria di Sarr, il quale fa sua la sfera con caparbietà. Si va negli spogliatoi sullo 0-0.

Nella ripresa cambia la partita, nella prima fazione giocata con intelligenza e bravura dal Cosenza. Gli uomini di Stroppa sono in forte pressing. Un’offensiva che darà i suoi frutti al 61′. Altra invenzione di Vazquez col tacco, Castagnetti riceve e spadroneggia palla al piede in area apparecchiando poi per Collocolo che di piatto rasoterra ha battuto Micai e suggella un grande inizio di ripresa dei grigiorossi.

Mister Caserta aveva fatto uscire l’ottimo Canotto (autore della rete decisiva a Palermo) per Mazzocchi. Una mossa che ha premiato, al punto che due minuti dopo, al 63′, arriva il pari. Angolo dalla destra per i rossoblù e il neo-entrato stacca di testa alla perfezione, superando Sarr. E’ 1-1

Dopo un’altra serie di sostituzioni, e con azioni offensive da entrambe le parti, al 79′ al Marulla cala il gelo: cross dalla sinistra di Sernicola per Coda che tocca la sfera quel che basta con la nuca per mettere fuori causa Micai. Di nuovo avanti i grigiorossi. Finisce così 1-2. Il Cosenza resta fermo a quota 8 in classifica mentre la Cremonese balza a 10 punti. Sabato 30 settembre i Lupi vanno a Pisa reduce da uno 0-0 a Reggio Emilia.

COSENZA: Micai; Cimino (44′ st Crespi), Venturi, Sgarbi, Fontanarosa (32′ st D’Orazio); Marras (32′ st Florenzi), Voca (13′ st Viviani), Calò, Canotto (13′ st Mazzocchi); Tutino, Forte. A disp. : Marson, Rispoli, Meroni, La Vardera, Praszelik Arioli, Zilli. All. : Caserta

CREMONESE: Sarr; Antov, Ravanelli, Lochoshvili; Sernicola, Collocolo, Castagnetti (36′ st Majer), Abrego (26′ st Okereke); Zanimacchia (26′ st Ghiglione), Vasquez (39′ st Bertolacci); Coda (39′ st Ciofani). A disp. : Saro, Jungdal, Rocchetti, Pickel, Valzania, Brambilla, Sekulov, Tsadjout. All. : Stroppa

ARBITRO: Giuseppe Collu di Cagliari. Assistenti: Prenna di Molfetta, Trasciatti di Foligno,. IV ufficiale: Mucera di Palermo. VAR: Mariani di Aprilia. AVAR: Camplone di Pescara.

MARCATORI: 17′ st Collocolo, 19′ st Mazzocchi, 35′ st Coda,