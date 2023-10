Cosentino 47enne finisce fuori strada con la moto e muore

1 di 3

Un uomo di 47 anni, Giuseppe Deodati, è morto in un incidente stradale lungo la statale 107 “Silana Crotonese”, in territorio di Caccuri, in provincia di Crotone.

L’uomo, di Cosenza, era a bordo di una moto quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo finendo in una scarpata a circa tre metri dalla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore e di Crotone per recuperare il corpo e consegnarlo ai sanitari del 118.

In zona è arrivata anche l’eliambulanza ma ogni soccorso è risultato vano. I sanitari ne hanno solo potuto constatare il decesso. Sul luogo della tragedia è giunta la Polstrada che ha svolto i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. La vittima, portato all’obitorio dell’Annunziata, lascia la moglie e due figlie.

I funerali di Giuseppe Deodati si svolgeranno lunedì 2 Ottobre alle ore 16.30 nella chiesa di Cristo Re in Viale Mancini a Cosenza.