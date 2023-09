Serie B, il Cosenza sbanca Pisa 1-2. Decisivo Mazzocchi al 98′

Il Cosenza sbanca Pisa per 1-2 e balza a undici punti in classifica. Una vittoria fuori casa che “ripara” la sconfitta interna con la Cremonese. I Lupi di mister Caserta giocano bene e si fanno apprezzare oltre i confini calabresi dove fanno bel gioco e, soprattutto, risultato.

Allo storico “Arena Garibaldi” i rossoblù prendono subito l’iniziativa e al ‘6 vanno in vantaggio con Voca. Azione perfetta del Cosenza, con Calò che conduce fino alla trequarti e scarica per Rispoli, poi il numero 3 completa la sovrapposizione con un rasoterra invitante per Voca, che si inserisce e batte Nicolas portando i calabresi sullo 0-1.

Al 18′ Pisa pericoloso e per poco non agguanta il pareggio: risposta decisiva del portiere cosentino Micai, che respinge una forte torsione di Canestrelli.

Al 36′ il Cosenza che si dimostra particolarmente insidioso con le iniziative della catena laterale di destra, altra sovrapposizione rapida di Rispoli, che raccoglie il suggerimento di Marras e calcia in diagonale trovando la risposta di un attento Nicolas.

Al 41′ il Pisa resta in dieci uomini per l’espulsione del terzino toscano Barbieri che piomba in ritardo su Tutino e viene sanzionato con il doppio cartellino giallo, quindi il rosso.

Nel recupero del pt azione pericolosissima dei calabresi: Pisa che lascia spazio a Tutino che conducendo fino alla trequarti avversaria calcia in porta trovando il palo che nega ai Lupi la gioia del raddoppio. Il secondo legno dell’attaccante dopo quello con la Cremonese. SI va negli spogliatoi con i rossoblù in vantaggio.

Dopo una serie di cambi da entrambe le parti, nella ripresa il padroni di casa prendono ritmo. Al 62′ ghiotta occasione per i nerazzurri con il neo entrato Torregrossa che scorre lungo la fascia sinistra , salta Meroni e serve un cross morbido sul quale svetta Valoti. Risposta prodigiosa del solito Micai, che neutralizza la chance del pareggio.

Al 74′ occasionissima per il Cosenza: Calò si libera dal limite dell’area nerazzurra, salta e lascia sul posto Canestrelli e fa partire un potente destro che termina di poco al lato della porta. Brivido per il Pisa, Cosenza vicinissimo al raddoppio.

I calabresi offensivi, col Pisa che tenta suo malgrado di rimediare il pari. All’88’ tiro al volo di prima intenzione da parte di Canotto, che centra lo specchio ma la soluzione viene neutralizzata da un’ottima risposta di Nicolas. Angolo per i Lupi.

Al 90+2′ Beruatto arpiona un difficile pallone e con il destro tenta di scavalcare Micai, parata determinante dell’estremo difensore cosentino che con la mano di richiamo sventa la minaccia. Nerazzurri in pressing. E due minuti più tardi il Pisa pareggia: posizione regolare del subentrato Masucci, che si libera da Meroni e riceve un prezioso filtrante da Beruatto, poi di prima intenzione compie una rapida girata verso la porta rossoblù e beffa Micai che stavolta non può nulla. Pareggio del Pisa con l’ausilio dei subentrati. E’ 1-1.

Il recupero è lungo. Passano quattro minuti e al 90+8′ Cosenza di nuovo in vantaggio! Sugli sviluppi di un corner, Calò pesca lo stacco di Mazzocchi, che svetta su tutta la retroguardia pisana e con una potente torsione batte Nicolas, facendo esplodere il settore ospiti. Una prodezza del solito Simone Mazzocchi. Passano pochi secondi e il direttore di gara fischia la fine. Pisa Cosenza 1-2.

I calabresi salgono a 11 punti in classifica mentre i toscani restano a quota 8. Sabato 7 ottobre al Marulla il Cosenza ospita il Lecco.

PISA: Nicolas; Barbieri, Canestrelli, Caracciolo, Beruatto; Marin, Veloso (1’st Piccinini); Valoti (20′ st Barberis), Vignato (13′ st Torregrossa), Mlakar (23′ st Masucci); Moreo (1′ st Esteves). A disp. : Loria, Leverbe, Hermannson, Nagy, Jureskin, Calabresi, Barberis, Arena. Allenatore Aquilani

COSENZA: Micai; Rispoli, Meroni, Venturi, D’Orazio ( 13′ st Fontanarosa); Calò, Praszelik (23′ st Viviani); Mazzocchi, Voca (13′ st Canotto), Marras (17′ st Florenzi); Tutino (17′ st Forte). A disp. : Marson, Lai, Cimino, Sgarbi, Arioli, Zilli, Crespi. Allenatore Caserta

ARBITRO: Rutella di Enna. Assistenti: Ricci di Firenze, Niedda di Ozieri. IV ufficiale: Bozzetto di Bergamo. VAR: Miele di Nola. AVAR: La Penna di Roma 1.

MARCATORI: 6′ Voca (C), 49′ st Masucci (P), 53′ st Mazzocchi (C).