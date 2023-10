Serie B, al Marulla Cosenza batte Lecco 3-0

Ottima prestazione del Cosenza che al Marulla ha battuto il Lecco per 3-0 con una doppietta di Forte e un capolavoro di Marras. Colpite due traverse una dietro l’altra, mentre Tutino si è visto annullare un gol per fuorigioco.

I rossoblù hanno dominato la partita per tutti i novanta minuti. Al 4′ primo tempo Lupi in vantaggio: assist di Calò per Francesco Forte che dal limite dell’area avversaria libera il destro e con precisione imbuca nell’incrocio sinistro. Saracco che non può nulla.

Al 25′ arriva il raddoppio: Tutino sfida Celjak all’uno contro uno, alza lo sguardo e fa partire un morbido traversone su cui Marras colpisce di prima intenzione in acrobazia. Rete dall’elevato tasso tecnico. Cosenza spinge con il Lecco che regge l’offensiva. Squadre negli spogliatoi sul 2-0

Ripresa a ritmi elevati per i padroni di casa. Dopo appena cinque minuti palla ai piedi di Calò, che serve ancora Forte: da 25 metri prova il tiro che vale il 3-0 del Cosenza. Doppietta del talento rossoblù. Esultano i seimila al Marulla.

Cosenza evidentemente sulle ali dell’entusiasmo, altro contropiede con Mazzocchi, che sfida Guglielmotti ed appoggia per Marras. Conclusione potente ma imprecisa del numero 7 alla corte di Caserta, rinvio con Saracco.

Lecco pericoloso al 55′ con Guglielmotti: l’esterno bluceleste sfiora la rete del 3-1, il tiro termina di poco al lato della porta difesa da Micai.

Subito contropiede dei calabresi con la formazione di Caserta che sfiora il 4-0. Dapprima ci prova Tutino, che con una potente torsione sfrutta il cross di Mazzocchi impattando la traversa, poi altra traversa colpita in ribattuta da Calò. Al 75′ Tutino sigla il 4-0, l’arbitro Ghersini annulla per fuorigioco dopo una verifica alla moviola.

Finisce così, 3-0 per il Cosenza. Una vittoria che proietta i Lupi in quinta posizione a 14 punti, resta invece invariata la situazione di classifica del Lecco: ultima con 1 punto ma con tre partite in meno. Gli uomini di Caserta saranno impegnati, dopo la sosta, il 22 ottobre al Marassi contro la Sampdoria che oggi ha pareggiato contro l’Ascoli.

COSENZA: Micai; Cimino ( 80′ st Rispoli), Meroni, Venturi, D’Orazio (63′ st Fontanarosa); Calò, Praszelik (63′ Voca), Marras, Tutino, Mazzocchi (63′ st Canotto), Forte (68′ st Florenzi). A disp. : Lai, Marson, Sgarbi, Martino, Voca, Viviani, Arioli, Crespi, Zilli. All. : Caserta

LECCO: Saracco; Battistini, Celjak ( 46′ st Lemmens), Caporale; Guglielmotti (58′ Crociata), Ionita, Degli Innocenti (46′ st Tordini), Sersanti (73′ st Giudici), Lepore; Novakovich, Buso (63′ st Eusepi). A disp. : Bonadeo, Donati, Tenkorang, Marrone, Agostinelli, Pinzauti, Di Stefano. All. : Foschi

ARBITRO: Davide Ghersini di Genova. Assistenti: Carbone di Napoli, Luciani di MIlano. IV ufficiale: Mirabella di Napoli. VAR: Marinelli di Tivoli. AVAR: Gualtieri di Asti.

MARCATORI: 4′ pt Forte (C), 25′ pt Marras, 50′ st Forte