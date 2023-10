In possesso di cento grammi di droga, in manette un giovane incensurato

I Carabinieri di Corigliano-Rossano, hanno arrestato un giovane incensurato di Rossano, nei confronti del quale sono stati raccolti dei gravi indizi in ordine al reato di detenzione di sostanze stupefacenti per finalità di spaccio.

In particolare il ragazzo è stato intercettato da una pattuglia dei Carabinieri in una via limitrofa ad uno dei luoghi di ritrovo del comprensorio cittadino ma questo, una volta resosi conto della presenza dei militari, ha tentato di dileguarsi a bordo di uno scooter.

Un tentativo maldestro che, oltre a non andare a buon fine, ha indotto i militari ad effettuare la perquisizione personale dell’interessato e dello scooter utilizzato. All’esito del controllo il giovane è stato trovato in possesso di circa 100 dosi di hashish, ciascuna dal peso di circa un grammo, oltre alla somma di 1.000 euro.

Il giovane arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dove dovrà rimanere a disposizione della competente autorità giudiziaria.