Serie B, Cosenza FeralpiSalò 1-1. Non basta Venturi

Finisce 1-1 la gara di Serie B tra Cosenza e FeralpiSalò, con i lombardi che riprendono “fiato” dopo una serie infinita di risultati negativi, soprattutto dopo l’innesto del nuovo tecnico Marco Zaffaroni che strappa al Marulla un punto che vale molto sul piano morale.

Un avvio di primo tempo bello, in cui i verdeblù fanno vedere tutta la voglia di risalire. Ed è proprio Compagnon il più ispirato: al 9’ è lui a creare il primo grattacapo ai padroni di casa. Mani nei capelli, invece, al 13’ per l’uscita di Bacchetti. Che in un contrasto salta e atterra male. Caviglia ko (forte distorsione, in attesa egli accertamenti) e al suo posto Tonetto, con Martella che scivola sulla linea a 3.

Gli equilibri non cambiano. La Feralpisalò macina gioco e intensità. Ma da una punizione al limite è punita da Venturi al 19’, che salta e insacca sul palo opposto. Cosenza in vantaggio per 1-0.

La Feralpisalò non abbassa la testa e a stretto giro trova l’illusione del pareggio. Balestrero per Compagnon, solo davanti a Micai lo buca col mancino ma la moviola non perdona: fuorigioco e niente da fare. Dalla mezz’ora il baricentro si abbassa un po’. Continuano le folate sugli esterni, con Felici e Tonetto che spingono senza fortuna. E centrali, con Fiordilino che prova a trovare il cono di luce per l’imbucata. Di contro, il Cosenza si fa vedere con un doppio tentativo di Florenzi e Meroni (29’) e con Forte, che sfiora il palo con un diagonale. La netta sensazione è che il pareggio sia il risultato più giusto per andare a riposo. Ma non è così.

Avvio intenso nella ripresa. Con Zennaro prima (2’) e una bella combinazione Felici-La Mantia-Compagnon (6’) che fanno sobbalzare tutta la panchina: due ottime incursioni che non si concretizzano. Lo fa invece il colpo di testa di Butic che, appena entrato, chiude di cattiveria un flipper in area piccola al 17’ che vale il pareggio.

Al gol della vittoria ci va vicinissimo Hergheligiu, che al 34’ colpisce la traversa con un’incornata da pochi passi su assist di Felici. Il sipario lo cala Martella, con una punizione da 30 metri parata da Micai.

Cosenza FeralpiSalò 1-1. I Lupi salgono a quota 16 in classifica, mentre gli ospiti restano ultimi con 6 punti in compagnia della Ternana.

COSENZA: Micai; Martino, Meroni, Venturi, 6 Fontanarosa (82′ Rispoli); Voca (55′ Zuccon), Calò; Marras (55′ Mazzocchi), Tutino, Florenzi (66′ Canotto); Forte (66′ Crespi). A disp. : Marson, Lai, Sgarbi, La Vardera, Arioli, Zilli. Allenatore: Caserta

FERALPISALÒ: Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Bacchetti (12′ Tonetto) ; Martella, Zennaro (78’Hergheligiu) , Fiordilino, Balestrero, Felici; Compagnon (55′ Sau), La Mantia (55′ Butic ). A disp. : Minelli, Volpe, Ferrarini, Letizia, Kourfalidis, Carraro, Pietrelli, Parigini, Sau. Allenatore: Zaffaroni

ARBITRO: Matteo Gualtieri di Asti. Assistenti: Fontemurato e Votta.

MARCATORI: 19′ Venturi, 62′ Butic,

NOTE Ammoniti: Felici (F), Florenzi (C), Tonetto (F), Fiordilino (F) Mazzocchi (C), Martella (F). Angoli: 5-8. Recupero: 3′ pt – 4′ st